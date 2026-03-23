В Узгене задержан дроппер по делу о мошенничестве на полмиллиона сомов

В Узгенском районе Ошской области выявлен дроппер по делу об интернет-мошенничестве. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, 21 января в РОВД обратился гражданин А.К., 1992 года рождения. Он заявил, что в Telegram-группе «Тему» неизвестные пообещали увеличить его деньги и убедили перевести 556 тысяч 819 сомов на банковские карты.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Передача или продажа электронных платежных средств, виртуальных кошельков и SIM-карт третьим лицам» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый Ж.Н., 2005 года рождения. Он доставлен в следственные органы. В ходе следствия ущерб потерпевшему полностью возмещен.

В милиции призывают граждан не доверять предложениям «легкого заработка» в интернете, не открывать подозрительные ссылки и не передавать данные банковских карт третьим лицам.
