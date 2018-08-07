На трансформаторе Токтогульской ГЭС выявили неисправность. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

В рамках реализации проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС» установленный 15 июля трансформатор № 1 находится в тестовом режиме под наблюдением специалистов завода-изготовителя и еще не сдан в эксплуатацию.

При тестовом режиме на трансформаторе, который преобразовывает напряжение 15,75 кВ на высокое в 500 кВ, на участке элегазового перехода трансформатора и кабеля 500 кВ выявили неисправность.

Подрядчики SM Powertech и JOC совместно устраняют неисправности за свой счет в рамках контракта.

Ранее эксперт Расул Умбеталиев сообщил, что на ГЭС произошла авария. Энергетики эту информацию опровергали.