В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой. На комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутат Умбеталы Кыдыралиев поднял вопрос справедливого распределения воды с соседями.

«Еще в шестом созыве Кыргызстан брал кредит у Всемирного банка на сумму $500-600 миллионов на нужды Токтогульской ГЭС. Этот кредит лег нагрузкой на республику, при этом 80 процентов воды уходит в Узбекистан и Казахстан. Получается, вся нагрузка за содержание этой ГЭС лежит на КР, и мы не получаем никакой экономической выгоды за содержание энергоузлов. Почему часть экономических потерь не восстанавливают соседи, которые пользуются нашей водой?

Ведь это общемировая практика, когда платят за пользование водой. Например, США берут воду у Канады и платят за это, Германия берет у Швеции и платит за это. Так почему нам соседи не платят за нашу воду?» — вопрошает он.

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ответил, что подробно может предоставить информацию как ДСП (документы секретного пользования). Но уточнил, что кредит Всемирного банка направлен на оптимизацию работы Токтогульской ГЭС, и ее мощность увеличена с 1,2 тысячи до 1 тысячи 440 мегаватт.

«В Ала-Буке есть водохранилища, за содержание которых Узбекистан платит полностью. Если нужно проводить ремонт на каких-то водохранилищах, РУз не избегает своих обязательств, потому что соседи понимают — воду берут и несут совместные обязательства. Вообще, по поводу ремонта водохранилищ наш президент давал указания: ремонт КР будет производить сама, без обращений к соседям за помощью. Но если они сами захотят помочь с ремонтом, то мы не будем против», — добавил чиновник.