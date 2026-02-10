09:29
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Казахстан и Кыргызстан возобновляют сотрудничество в области гидрометеорологии

В Астане состоялась встреча делегаций Кыргызской Республики и Республики Казахстан по обсуждению вопросов возобновления сотрудничества в области гидрометеорологии, а также обмена гидрологическими данными по Кировскому, Орто-Токойскому и Токтогульскому водохранилищам. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Кыргызскую сторону представлял первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, казахстанскую – первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров. Встреча прошла в рамках исполнения протокола XIII заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, состоявшегося 12-13 ноября 2025 года в Астане.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества в области оперативно-производственной деятельности между РГП «Казгидромет» и Гидрометеорологической службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР на период 2026-2028 годов.

Документ предусматривает обмен оперативной гидрологической информацией по рекам и водохранилищам, прогнозами по стоку бассейнов и накоплению осадков, взаимные штормовые оповещения и предупреждения, а также обмен опытом и совместную научно-техническую деятельность.

«Подписание данного документа является результатом водной дипломатии и многолетних переговоров между специалистами наших стран. Это важный этап в развитии двустороннего взаимодействия, отражающий обоюдную заинтересованность наших государств в укреплении сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Реализация Программы направлена на повышение эффективности совместных действий, развитие практического взаимодействия и совершенствование механизмов оперативного реагирования. Своевременный обмен данными по водохранилищам играет важную роль в обеспечении безопасности населения и инфраструктуры в нижнем течении трансграничных рек, особенно в периоды половодья и паводков», – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361275/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой
На ремонт ирригационных объектов в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда сомов
Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня
Ирригационную инфраструктуру на улице Алымбека Датки в Оше приведут в порядок
Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте
Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай
Казахстан и Узбекистан зимой будут поставлять электроэнергию в Кыргызстан
Жэн Ву о кредитах АБР, и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом
В Кыргызстане ввели в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС
В Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах произведено зарыбление
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Срединный коридор под угрозой: серый импорт и&nbsp;цифровая зависимость душат регион Срединный коридор под угрозой: серый импорт и цифровая зависимость душат регион
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
09:24
Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс валют на 10 февраля Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс ва...
09:23
Азимбек Бекназаров: призыв 75 деятелей к досрочным выборам — путь к хаосу
09:03
Строительство нового здания посольства КР в Астане обсудили посол и мэр города
08:48
ЕС предлагает ввести санкции против банков Кыргызстана и другие ограничения
08:44
В Кыргызстане в январе зафиксированы новые случаи заболевания корью
9 февраля, понедельник
23:36
Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android