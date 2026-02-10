Казахстан и Кыргызстан возобновляют сотрудничество в области гидрометеорологии

В Астане состоялась встреча делегаций Кыргызской Республики и Республики Казахстан по обсуждению вопросов возобновления сотрудничества в области гидрометеорологии, а также обмена гидрологическими данными по Кировскому, Орто-Токойскому и Токтогульскому водохранилищам. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Кыргызскую сторону представлял первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, казахстанскую – первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров. Встреча прошла в рамках исполнения протокола XIII заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета, состоявшегося 12-13 ноября 2025 года в Астане.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества в области оперативно-производственной деятельности между РГП «Казгидромет» и Гидрометеорологической службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР на период 2026-2028 годов.

Документ предусматривает обмен оперативной гидрологической информацией по рекам и водохранилищам, прогнозами по стоку бассейнов и накоплению осадков, взаимные штормовые оповещения и предупреждения, а также обмен опытом и совместную научно-техническую деятельность.

«Подписание данного документа является результатом водной дипломатии и многолетних переговоров между специалистами наших стран. Это важный этап в развитии двустороннего взаимодействия, отражающий обоюдную заинтересованность наших государств в укреплении сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Реализация Программы направлена на повышение эффективности совместных действий, развитие практического взаимодействия и совершенствование механизмов оперативного реагирования. Своевременный обмен данными по водохранилищам играет важную роль в обеспечении безопасности населения и инфраструктуры в нижнем течении трансграничных рек, особенно в периоды половодья и паводков», – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.