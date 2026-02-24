Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогульской ГЭС. Об этом Таалайбек Ибраев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в рамках финансовой поддержки Азиатского банка развития было обновлено 4 агрегата.

«Если раньше мощность Токтогульской ГЭС составляла 1,2 тысячи мегаватт электроэнергии, то сейчас она увеличена до 1,44 тысячи мегаватт. То есть к каждому агрегату по 60 мегаватт добавилось», — отметил Таалайбек Ибраев.

Он добавил, что за счет сэкономленных средств от АБР ведутся реабилитационные работы на Уч-Курганской ГЭС.

«До конца года хотим завершить ремонт двух агрегатов, что добавит еще 18 мегаватт электроэнергии, а в общем на четыре агрегата — 36 мегаватт электроэнергии», — добавил Таалайбек Ибраев.