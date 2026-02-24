12:29
Власть

Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогульской ГЭС

Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогульской ГЭС. Об этом Таалайбек Ибраев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, в рамках финансовой поддержки Азиатского банка развития было обновлено 4 агрегата.

«Если раньше мощность Токтогульской ГЭС составляла 1,2 тысячи мегаватт электроэнергии, то сейчас она увеличена до 1,44 тысячи мегаватт. То есть к каждому агрегату по 60 мегаватт добавилось», — отметил Таалайбек Ибраев.

Он добавил, что за счет сэкономленных средств от АБР ведутся реабилитационные работы на Уч-Курганской ГЭС.

«До конца года хотим завершить ремонт двух агрегатов, что добавит еще 18 мегаватт электроэнергии, а в общем на четыре агрегата — 36 мегаватт электроэнергии», — добавил Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363296/
просмотров: 495
