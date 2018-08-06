В Оше избившего охранников клуба чемпиона ММА отпустили под подписку о невыезде

В Оше избившего охранников клуба и якобы изнасиловавшего девушку спортсмена Абдылда уулу Бекболота отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в Ошском городском суде.

Там объяснили, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в случае, если человеку грозит от трех лет тюрьмы и выше. Однако чемпиону ММА и его подельнику предъявили обвинение в нанесении менее тяжкого вреда здоровью.

«По части изнасилования обвинение предъявили не Абдылда уулу Бекболоту, а его подельнику. Его также отпустили под домашний арест, так как от девушки поступило встречное заявление», — пояснили в суде.

Двадцать пятого июня в Оше милиционеры задержали чемпиона ММА Абдылда уулу Бекболота и 24-летнего члена ОПГ, уроженца Кара-Суйского района. Они избили охранников ночного клуба. У одного из потерпевших сломана челюсть, второй получил легкие травмы. Позже в Сети появилась видеозапись

инцидента.

Спустя несколько дней с заявлением в милицию обратилась девушка, которая обвинила спортсмена и члена ОПГ в изнасиловании.