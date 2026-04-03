07:03
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

В городе Ош мать школьника напала на учительницу

Учительница одной из школ Оша Анара Чалова заявила о нападении со стороны родительницы. Педагог опубликовала видео в соцсетях, где рассказала подробности инцидента.

По ее словам, конфликт произошел из-за попыток удержать ученика первого класса в здании школы ради его же безопасности.

«Мы каждый день стараемся, чтобы ребенок не убегал из школы, уговариваем его зайти в класс. Учебное заведение находится в центре города. И если ребенок выбежит на улицу, вся ответственность ляжет на учителя. В итоге за то, что я заботилась о безопасности ученика, его мать ударила меня по голове», — написала учительница.

Читайте по теме
Она уже обратилась с официальным заявлением в правоохранительные органы. В пресс-службе УВД южной столицы подтвердили, что по факту начато разбирательство.

Анара Чалова выразила обеспокоенность обесцениванием профессии. «Неужели слово родителей, поднимающих руку на учителя, стало весомее, чем труд педагога? Кто захочет идти в профессию завтра, если статус учителя будет продолжать падать?» — задается она вопросами.

Отметим, это далеко не первый случай давления и рукоприкладства в отношении педагогов в Кыргызстане. Из-за участившихся подобных инцидентов в стране инициируют поправки в законодательство для защиты прав и статуса учителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368830/
просмотров: 3348
Версия для печати
