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Происшествия

В России разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек

Фото © РИА «Новости»/Игорь Онучин. Вертолет Ми-8. Иллюстративное фото

Пассажирский вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное управление МЧС.

В результате жесткой посадки погибли по меньшей мере 18 человек.

«В Туруханском районе в двух километрах от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета Ми-8», — говорится в заявлении МЧС РФ.

«На борту вертолета компании «ЮТэйр» находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», — сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным «Интерфакса», вертолет перевозил рабочих нефтяного месторождения.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что вертолет полностью разрушился и сгорел. По данным агентства, в качестве основных версий катастрофы воздушного судна пока рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.
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