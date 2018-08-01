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Происшествия

В Мексике разбился пассажирский самолет

Фото © EPA-EFE/Civil Protection State Coordination. На месте крушения самолета

Самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, перевозивший 101 человека на борту, разбился в штате Дуранго. Об этом сообщил ТАСС.

«Около 16.00 (03.00 по времени Бишкека) самолет Aeromexico разбился при взлете из аэропорта Дуранго, выполняя рейс в Мехико. На его борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа», — написал в своем Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.

Авария произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта в Дуранго.

По данным представителя Министерства здравоохранения штата, 98 человек из находившихся на борту размещены в различных больницах. Два человека в критическом состоянии.

По предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия. По информации  властей, в результате происшествия никто не погиб.
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