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Дерзкий разбой. В Чуйской области ищут налетчиков, ограбивших обменное бюро

В селе Ленинском Аламудунского района Чуйской области вооруженные налетчики ограбили обменный пункт. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области. 

По данным ведомства, преступление совершили неизвестные в масках. Они сорвали решетку обменного пункта при помощи троса, прицепив его к автомобилю BMW X5. При этом они ранили из травматического пистолета сотрудника обменки. Злоумышленники увезли всю наличность. Сумма уточняется. Пострадавший получил амбулаторную помощь. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Личности подозреваемых устанавливают.  
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