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Происшествия

Ограбление ломбарда в городе Ош: подозреваемых задержали в Бишкеке

В ломбард на первом этаже гостиницы «Ош-Нуру» в городе Оше 11 июня 2025 года около 04.30 ворвались двое неизвестных. Угрожая 21-летнему сотруднику предметом, похожим на пистолет Макарова (позже выяснилось, что это газовый пистолет), и металлическим предметом, они нанесли ему телесные повреждения, сообщили в пресс-службе МВД Ошской области.

По словам потерпевшего, из металлического сейфа похитили около 300 тысяч сомов наличными и золотые ювелирные изделия стоимостью примерно 1,3 миллиона сомов.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых задержали в Бишкеке. Ими оказались 24-летний житель Оша А.Э. и 25-летний житель Кара-Суйского района С.А. Задержание произошло 14 июня, после их доставили в Ош и поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемые признались в совершении преступления и рассказали подробности. Часть похищенных денег они успели потратить, а ювелирных изделий — сбыть.

16 июня суд города Ош избрал меру пресечения — заключение под стражу до окончания следствия.

Ошское городское управление внутренних дел обращается к владельцам торговых точек, пунктов обмена валюты и частных домов с просьбой устанавливать видеонаблюдение для повышения безопасности. Камеры помогут защитить имущество и предотвратить преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333125/
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