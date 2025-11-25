22:38
Происшествия

Ограбление Лувра. Задержан еще один подозреваемый

Следователи французской полицейской бригады по борьбе с бандитизмом задержали во вторник четвертого и, предположительно, последнего члена банды, участвовавшего в «ограблении века» парижского музея Лувр, сообщила Le Figaro.

Задержанный находится под стражей в уголовной полиции Парижа по подозрению в участии в «ограблении в составе организованной банды» и в «преступном сговоре», пишет издание со ссылкой на информированные источники.

Газета напомнила, что в день грабежа четверо преступников смогли припарковать автовышку у стены музея, что позволило двоим из них подняться до уровня галереи «Аполлон» и, разбив окно, проникнуть в зал, где они взломали две витрины с драгоценностями.

Первые двое подозреваемых, оба около тридцати лет проживающие в парижском пригороде Обервилье, были арестованы в конце октября, им предъявлены официальные обвинения, они заключены под стражу. Третий предполагаемый член банды задержан в начале ноября и также арестован.

Напомним, ограбление произошло ранним утром 19 октября. Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена).

В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.
