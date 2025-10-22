17:55
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Происшествия

Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро

Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млиллионов евро. Оценка произведена самим музеем, сообщает Reuters.

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что грабителям не удастся заполучить сопоставимую сумму, «если им придет в голову переплавить украденные украшения». Она отметила, что расследование продолжается, в нем задействованы около 100 следователей. В деле, помимо четырех непосредственных грабителей, могут появиться и другие фигуранты.

При этом Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что вряд ли удастся вернуть похищенные драгоценности, скорее всего, они уже распилены на части или переплавлены.

Тем временем американский музейный вор Майлз Коннор, известный тем, что выкрал картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, обратился к грабителям из Лувра.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на украшениях хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей», — сказал Майлз Коннор в интервью ABC.

Он подсчитал, что за драгоценности грабители смогут получить $5 миллионов вознаграждения. По словам Майлза Коннора, кража близка к тому, чтобы стать самой дорогой в истории музейных ограблений. При этом ценность украденного состоит не только в фактической стоимости, но и в его исторической значимости.

Напомним, ограбление Лувра произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — они уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате была найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене, императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с восемью сапфирами и 631 бриллиантом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348021/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Группа из 60 следователей работает над поиском преступников, ограбивших Лувр
В Париже ограбили Лувр и похитили ювелирные изделия
В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать Бреду Питту
Ограбление ломбарда в городе Ош: подозреваемых задержали в Бишкеке
Награду в $140 миллионов обещают за поимку хакеров, совершивших киберограбление
В Бишкеке парень напал на мужчину и, угрожая ножом, отобрал сотовые телефоны
В Бишкеке вооруженные иностранцы забрали у мужчины 4,5 миллиона рублей
Таксисту отказались заплатить за поездку более тысячи сомов и ограбили
В Кара-Балте 27-летний парень подозревается в ограблении иностранца
В Бишкеке пытались ограбить магазин. Подозреваемого задержали
Популярные новости
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
&laquo;Сотрудники ГКНБ&raquo; в&nbsp;WhatsApp: в&nbsp;Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество «Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Кыргызстанец спас младенца, брошенного у&nbsp;мусорки в&nbsp;Санкт-Петербурге Кыргызстанец спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
22 октября, среда
17:27
Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений состав...
17:08
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
16:50
В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
16:43
В КР разрабатывают 400 месторождений, за четыре года поступил 191 миллиард сомов
16:39
Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов