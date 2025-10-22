Ограбление Лувра. Ущерб от похитителей украшений составил 88 миллионов евро

Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млиллионов евро. Оценка произведена самим музеем, сообщает Reuters.

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что грабителям не удастся заполучить сопоставимую сумму, «если им придет в голову переплавить украденные украшения». Она отметила, что расследование продолжается, в нем задействованы около 100 следователей. В деле, помимо четырех непосредственных грабителей, могут появиться и другие фигуранты.

При этом Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что вряд ли удастся вернуть похищенные драгоценности, скорее всего, они уже распилены на части или переплавлены.

Тем временем американский музейный вор Майлз Коннор, известный тем, что выкрал картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, обратился к грабителям из Лувра.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на украшениях хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей», — сказал Майлз Коннор в интервью ABC.

Он подсчитал, что за драгоценности грабители смогут получить $5 миллионов вознаграждения. По словам Майлза Коннора, кража близка к тому, чтобы стать самой дорогой в истории музейных ограблений. При этом ценность украденного состоит не только в фактической стоимости, но и в его исторической значимости.

Напомним, ограбление Лувра произошло ранним утром 19 октября.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — они уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате была найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене, императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с восемью сапфирами и 631 бриллиантом.