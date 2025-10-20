23:34
Общество

Группа из 60 следователей работает над поиском преступников, ограбивших Лувр

Лувр не открылся после ограбления. Группа из 60 следователей работает над поиском преступников. По основной версии, нападение на главный музей Франции средь бела дня было спланировано и осуществлено организованной преступной группировкой, возможно, иностранцами, пишет DW.

Следствие установило, что грабители прибыли между 9:30 и 9:40 утра в воскресенье, вскоре после открытия музея для публики. Преступники припарковали грузовик с подъемной лестницей, на котором обычно поднимают мебель. Буквально за несколько минут они поднялись на нем, проникли в Галерею Аполлона и схватили бесценные экспонаты, а затем скрылись на скутерах.

Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — они уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате была найдена). В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене, императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда принадлежавшее Марии Амалии, последней королеве Франции, с восемью сапфирами и 631 бриллиантом.

«Определенно, мы потерпели неудачу», — заявил министр юстиции Жеральд Дарманен в интервью радио France Inter. Эта кража стала первой с 1998 года, когда из Лувра была украдена картина Камиля Коро, которую с момента похищения больше никто не видел.
