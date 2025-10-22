00:08
Происшествия

Во Франции ограбили еще один музей

Во Франции ограбили музей «Дом просвещения Дени Дидро», расположенный в Лангре, на северо-западе страны. Об этом пишет Meduza.

Утром 20 октября сотрудники музея, пришедшие на работу, обнаружили, что входная дверь взломана, а стеклянная витрина с золотыми и серебряными монетами разбита. Преступники украли часть монет, выставленных в музее.

Речь идет о коллекции монет (1 тысяча 633 серебряных и 319 золотых), отчеканенных с 1790 по 1840 год и обнаруженных в 2011-м во время реставрации здания музея.

Другие экспонаты музея остались на своих местах. В настоящее время сотрудники оценивают точное количество украденных монет.

Ограбление музея в Лангре произошло спустя сутки после того, как в Париже ограбили Лувр. Преступники в масках похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Общая стоимость похищенного составляет 88 миллионов евро.
