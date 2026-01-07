15:49
Происшествия

В Ак-Суу ограбили православный храм. Задержаны двое подозреваемых

В селе Ак-Суу (Теплоключенка) Иссык-Кульской области в ночь с 5 на 6 января неизвестные ограбили православный храм. Злоумышленники вынесли все золотые и серебряные изделия, деньги из касс и ящиков для пожертвований, а также подарки, предназначенные для детей. Об этом сообщили в социальных сетях посетители церкви. 

По информации управления внутренних дел Иссык-Кульской области, заявление о происшествии поступило 6 января. При осмотре места преступления милиция обнаружила сломанный замок, разбитые ящики для пожертвований и следы поджога. Внутри здания была сожжена новогодняя елка, на полу разлито масло, повреждено церковное имущество. Кроме того, преступники сломали камеры видеонаблюдения и оборвали провода.

По данным милиции, из церковной лавки похищены десять новогодних подарочных пакетов, две серебряные цепочки, пять–шесть серебряных колец, 12–15 серебряных крестиков, а также вырван Wi-Fi-роутер. Также пропали деньги из касс и ящиков для пожертвований. Помимо этого, были разбиты окна у двух автомобилей, припаркованных рядом с храмом, и похищены вещи из салонов.

По словам постояльцев храма, несмотря на попытки поджога, здание чудесным образом не пострадало, хоть и полностью построено из дерева.

По данным милиции, неизвестные также совершили кражу в местной мечети. Там злоумышленники взломали два ящика для пожертвований и похитили находившиеся в них денежные средства.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С помощью камер видеонаблюдения подозреваемых удалось установить и задержать. Ими оказались 22-летний ранее судимый В.А. и 15-летний Н.А., оба жители села Ак-Суу. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания, следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357193/
