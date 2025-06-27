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Общество

В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать Бреду Питту

Фото из интернета

В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать голливудскому актеру Брэду Питту. По данным полиции, грабителей было трое. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Поздно вечером в среду они перелезли через забор и проникли в дом через окно. Сам Питт на этой неделе находился в Великобритании. Сообщается, что подозреваемые скрылись с крадеными вещами, их поиски ведутся.

Официально полиция не подтверждает, что это дом Питта, но адрес ограбленного особняка совпадает с адресом дома, который актер приобрел в 2003 году.

Что именно похищено и на какую сумму, пока не известно.

В начале этой недели Брэд Питт находился в Лондоне на премьере своего нового фильма «Формула-1».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334487/
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В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать Бреду Питту