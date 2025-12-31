Крупнейшее ограбление банка в Германии. Пропали ценности на 90 миллионов евро

Грабители в Германии сумели проделать проход в хранилище банка и вынесли из депозитных ячеек ценные предметы на сумму до 90 миллионов евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Ограбление, от которого пострадали около 2,7 тысячи клиентов, произошло в банке Sparkasse в Гельзенкирхене в понедельник, однако о подробностях стало известно позже.

В районе 16.00 по местному времени в понедельник в банке сработала сирена, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили проделанную грабителями дыру в стене и разграбленное хранилище.

Свидетели рассказали, что в выходные видели нескольких мужчин, которые несли объемные сумки в гараж неподалеку. Как сообщает АР, на видео с камер наблюдения в гараже запечатлены несколько человек в масках в угнанной машине.

Немецкое агентство DPA сообщало, что это ограбление может быть одним из крупнейших в истории ФРГ.