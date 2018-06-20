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Изнасилование школьницы в Ала-Буке. Подозреваемый признал свою вину

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области признал свою вину. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что во время избрания ему меры пресечения 25-летний Э.Б. раскаялся в содеянном, просил назначить более мягкий режим содержания.

«Адвокат подозреваемого просил суд учесть, что подсудимый является инвалидом II группы, и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд, учитывая, что подсудимый совершил тяжкое преступление, определил мужчину в СИЗО на два месяца», — проинформировали редакцию.

Напомним, в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в изнасиловании школьницы. Девочка вышла из дома к соседям, чтобы подготовиться к экзаменам, и пропала. Оказалось, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.
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