В России кыргызстанца задержали через минуту после грабежа

Меньше минуты прошло между моментом, когда в Пензе гражданин Кыргызстана ограбил женщину, и его задержанием. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, преступление произошло вчера около 20.00. Злоумышленник вырвал планшетный компьютер из рук женщины. Она бросилась вслед за ним и звала на помощь.

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Рядом с местом происшествия оказался участковый пункт полиции. Услышав крики, полицейский выбежал на улицу и остановил убегавшего.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Подозреваемого — 35-летнего кыргызстанца — по решению суда взяли под стражу. Он признался в грабеже.

По словам мужчины, он возвращался из Москвы на родину и проездом оказался в Пензе. Несколько часов пытался найти земляков, чтобы с их помощью заработать деньги на дорогу, однако никого не встретил.

Заметив на улице женщину, решил украсть у нее планшет и продать его.