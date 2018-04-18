14:56
USD 68.89
EUR 85.31
RUB 1.13
Происшествия

В России осудили за терроризм семерых кыргызстанцев

В Самаре военный суд приговорил семерых уроженцев Кыргызстана к длительным срокам заключения — от 12 до 16 лет. Об этом сообщило издание «АиФ-Урал».

По его данным, в одной из квартир города Екатеринбурга, где жили уроженцы Кыргызстана, изъяли оружие, тротил и детонаторы. Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатки, хранении оружия.

Читайте по теме
Основой террористических групп в России назвали трудовых мигрантов из СНГ
Речь о братьях Камиле и Казиме (старший) Абдулажановых, Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Известно, что некоторые из них имели российское гражданство, но все уроженцы города Узгена.

Один из братьев Абдулажановых — Казим — владел кафе. По версии следствия, Камил Абдулажанов сформировал группу сторонников ИГИЛ и спонсировал одного из террористов, который лечился в Турции после ранения в Сирии. Боевик, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, инициатором терактов.

По данным следствия, преступники готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В частности, планировали взрыв в метро Екатеринбурга и торговом центре.

В Приволжский окружной военный суд материалы дела поступили в декабре 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Об угрозах, с которыми сталкиваются мигранты, рассказали российские эксперты
Гражданин одной из стран СНГ вербовал кыргызстанцев в Сирию
В Кыргызстане задержали боевика, готовившего теракты
Клиент Burger King пытался унизить работника из Кыргызстана и пожалел об этом
Водителя, перевозившего в фургоне мигрантов из Кыргызстана, оштрафовали
Нехаляльная еда, туалет в камере, сбривание бороды. На что жалуются экстремисты
В Кыргызстане за два года от экстремистских взглядов отказались девять человек
Задержан экстремист, прибывший в Кыргызстан для пропаганды
В Кыргызстане задержан террорист, планировавший взрыв
Кыргызстанда терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондордун саны 5 эсеге өстү
Популярные новости
Начальника отдела прокуратуры задержали со&nbsp;взяткой в&nbsp;$200 тысяч Начальника отдела прокуратуры задержали со взяткой в $200 тысяч
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь Прокурор со взяткой $200 тысяч. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. ГКНБ сообщает подробности Прокурор со взяткой $200 тысяч. ГКНБ сообщает подробности
По&nbsp;делу о&nbsp;продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев По делу о продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;грандиозный веломарш в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на грандиозный веломарш в городе Ош
Новая услуга от&nbsp;БТА Банка: перевод с&nbsp;карты на&nbsp;карту Новая услуга от БТА Банка: перевод с карты на карту
Цвети, мой город! Цвети, мой город!
Максимальная эффективность рекламы в&nbsp;аэропортах Кыргызстана Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана