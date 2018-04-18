В России осудили за терроризм семерых кыргызстанцев

В Самаре военный суд приговорил семерых уроженцев Кыргызстана к длительным срокам заключения — от 12 до 16 лет. Об этом сообщило издание «АиФ-Урал».

По его данным, в одной из квартир города Екатеринбурга, где жили уроженцы Кыргызстана, изъяли оружие, тротил и детонаторы. Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатки, хранении оружия.

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Речь о братьях Камиле и Казиме (старший) Абдулажановых, Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Известно, что некоторые из них имели российское гражданство, но все уроженцы города Узгена.

Один из братьев Абдулажановых — Казим — владел кафе. По версии следствия, Камил Абдулажанов сформировал группу сторонников ИГИЛ и спонсировал одного из террористов, который лечился в Турции после ранения в Сирии. Боевик, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, инициатором терактов.

По данным следствия, преступники готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В частности, планировали взрыв в метро Екатеринбурга и торговом центре.

В Приволжский окружной военный суд материалы дела поступили в декабре 2017 года.