Милиция не может раскрыть разбойное нападение в Токмаке

Разбойное нападение в Токмаке до сих пор не раскрыто. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление личности подозреваемых.

«Дело находится на контроле руководства МВД, а также ГУВД и РУВД района. Следствие продолжается», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

Напомним, в ночь на 28 декабря 2017 года в Токмаке неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали деньги и золотые украшения. Пока арестован только один подозреваемый. У него при обыске обнаружили фальшивые доллары и сомы.