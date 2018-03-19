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Обвиняемого в хранении наркотиков палестинца выпустили на свободу

Обвиняемого в в незаконном хранении наркотиков палестинца выпустили на свободу. Об этом ИА «24.kg» сообщил правозащитник Камиль Рузиев. 

По его словам, в настоящий момент иностранец находится в Бишкеке.

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«Нам удалось добиться назначения комплексной медицинской экспертизы по пыткам со стороны милиционеров. Палестинец освобожден из СИЗО № 3 и находится в Бишкеке. Сейчас адвокат готовит документы на обжалование приговора в вышестоящей инстанции. Он считает дело сфальсифицированным», — сказал Камиль Рузиев.

Напомним, в СИЗО города Каракола сокамерники избили гражданина Палестины и вымогали у него деньги. Иностранец подрабатывал в турфирме. 20 сентября 2017 года его задержали за якобы незаконное хранение наркотиков. Правоохранители вымогали у палестинца $5 тысяч.
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