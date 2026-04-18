В Бишкеке сотрудников ГСИН обучили методам предотвращения пыток и суицидов

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке провел двухдневный тренинг для сотрудников Департамента охраны и конвоирования ГСИН.

Мероприятие направлено на укрепление потенциала участников в области предупреждения пыток и жестокого обращения. Также отдельное внимание уделили профилактике суицидальных рисков в армейской среде.

В ходе тренинга участники углубили знания в сфере правовых основ и оперативной ответственности. Основной акцент был сделан на практическом применении методов гуманного обращения в соответствии с международными обязательствами.