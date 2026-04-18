16:20
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке сотрудников ГСИН обучили методам предотвращения пыток и суицидов

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке провел двухдневный тренинг для сотрудников Департамента охраны и конвоирования ГСИН.

Мероприятие направлено на укрепление потенциала участников в области предупреждения пыток и жестокого обращения. Также отдельное внимание уделили профилактике суицидальных рисков в армейской среде.

В ходе тренинга участники углубили знания в сфере правовых основ и оперативной ответственности. Основной акцент был сделан на практическом применении методов гуманного обращения в соответствии с международными обязательствами.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году в Кыргызстане поступило 43 заявления, связанных с пытками в закрытых учреждениях. Из них лишь по одному случаю, произошедшему в Иссык-Кульской области, факты подтвердились, в результате чего было возбуждено одно уголовное дело. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370940/
просмотров: 130
Версия для печати
Популярные новости
18 апреля, суббота
16:15
На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю На Земле началась магнитная буря, которая продлится поч...
16:05
Пострадавшего в ДТП в Баткене военнослужащего доставили спецбортом в Бишкек
16:03
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
16:02
В Бишкеке сотрудников ГСИН обучили методам предотвращения пыток и суицидов
15:46
Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива