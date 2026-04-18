В Бишкеке сотрудников ГСИН обучили методам предотвращения пыток и суицидов

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке провел двухдневный тренинг для сотрудников Департамента охраны и конвоирования ГСИН.
В ходе тренинга участники углубили знания в сфере правовых основ и оперативной ответственности. Основной акцент был сделан на практическом применении методов гуманного обращения в соответствии с международными обязательствами.
По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году в Кыргызстане поступило 43 заявления, связанных с пытками в закрытых учреждениях. Из них лишь по одному случаю, произошедшему в Иссык-Кульской области, факты подтвердились, в результате чего было возбуждено одно уголовное дело.