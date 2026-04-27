Мэрия Каракола прокомментировала обращение горожан, распространившееся в соцсетях, по поводу реконструкции центрального сквера имени Омукена Сейлакунова.
В муниципалитете заявили, что все работы идут под контролем мэрии и с участием профильных специалистов. Согласно утвержденному проекту, в части сквера со стороны улицы Токтогула планируется установка крупного современного фонтана.
В результате проект пересмотрели. После дополнительных исследований решили пересадить около десяти деревьев с применением специальных технологий, чтобы обеспечить их приживаемость.
Кроме того, по данным муниципалитета, четыре старых хвойных дерева в аварийном состоянии снесут на основании заключений экологических служб.
В рамках реконструкции планируется установка современной системы капельного орошения, которая должна улучшить состояние зеленых насаждений и обеспечить их регулярный полив.
В мэрии подчеркнули, что работы ведутся под постоянным контролем, а все обращения жителей рассматриваются с учетом сохранения экологического баланса и благоустройства города.