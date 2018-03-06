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Обвиняемого в хранении наркотиков палестинца оштрафовали

В Караколе обвиняемый в хранении наркотиков гражданин Палестины приговорен к штрафу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что Каракольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении А. Фади.

«Подсудимого приговорили к выплате штрафа в размере 25 тысяч сомов. Гособвинитель просил суд учесть, что подсудимый ранее не судим и не привлекался к уголовной ответственности. А. Фади выпустили из-под стражи в зале суда», — сообщили в УВД области.

Напомним, в СИЗО города Каракола сокамерники избили гражданина Палестины и вымогали у него деньги. Иностранец подрабатывал в турфирме. 20 сентября 2017 года его задержали за якобы незаконное хранение наркотиков. Правоохранители вымогали у палестинца $5 тысяч.
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