В Бишкеке началось размораживание системы центрального отопления. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Начался обратный процесс. Система не может восстановить баланс. Необходимо запускать новые котлоагрегаты.

Руководство ТЭЦ Бишкека намерено ввести в эксплуатацию два котлоагрегата. В настоящее время в работе 6 котлов. Однако даже при их запуске специалисты не могут сказать, насколько улучшится теплоснабжение Бишкека.

Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы. 26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме.