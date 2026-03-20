В городе Ош с 23 марта отключат отопление: сезон закончился

В Оше отключат отопление. Об этом уведомляет пресс-служба мэрии города.

С 23 марта будет приостановлено отопление, что завершит отопительный сезон 2025-2026 годов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Жанар Акаев, уточнили в муниципалитете.

Напомним, если среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и продержится на этом уровне не менее пяти суток подряд, то обычно городские власти принимают решение об окончании отопительного сезона.

Мэрия Бишкека пока не определилась с датой отключения подачи тепла.