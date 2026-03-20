Общество

В городе Ош с 23 марта отключат отопление: сезон закончился

В Оше отключат отопление. Об этом уведомляет пресс-служба мэрии города.

С 23 марта будет приостановлено отопление, что завершит отопительный сезон 2025-2026 годов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Жанар Акаев, уточнили в муниципалитете.

Напомним, если среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и продержится на этом уровне не менее пяти суток подряд, то обычно городские власти принимают решение об окончании отопительного сезона.

Мэрия Бишкека пока не определилась с датой отключения подачи тепла.
Материалы по теме
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
В Финляндии тепло от дата-центров используют для отопления жилья
В Бишкеке начнут использовать отечественные технологии для отопления
В части Бишкека 12 ноября отключат отопление и горячую воду
Отопление подключено во все районы Бишкека
Подключение отопления требует времени. Жителей Оша просят запастись терпением
Мэрия просит бишкекчан не топить печи мусором и отработанным маслом
Внимание! Временное отключение отопления в части Бишкека
Уголь этой зимой: «Кыргызкомур» постарается не поднимать цены
В Бишкеке началась подача тепла. Мэрия просит горожан подготовиться
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
20 марта, пятница
10:44
Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ира...
10:33
Кыргызский театр кукол приглашает на праздничную шоу-программу
10:26
Глава МВД лично проверил соблюдение правопорядка на Айт-намазе в Бишкеке
10:14
Александр Лукашенко освободил еще 250 политзаключенных: на каких условиях
10:09
Камчыбек Ташиев посетил Айт-намаз и попросил у кыргызстанцев прощения