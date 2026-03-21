Отопление в Бишкеке могут отключить уже на следующей неделе. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, если среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и продержится на этом уровне не менее пяти суток подряд, то обычно городские власти принимают решение об окончании отопительного сезона.

Согласно прогнозу погоды, в столице Кыргызстана в ближайшие семь дней ожидается устойчивая теплая погода. Температура воздуха днем в среднем прогреется до 15-20 градусов тепла. Ночью также прогнозируется плюсовая температура.