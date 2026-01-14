15:41
Общество

В связи с похолоданием ТЭЦ Бишкека переходит в режим повышенной готовности

Фото пресс-службы мэрии

В связи с предстоящим резким понижением температуры воздуха теплоэлектроцентраль столицы переходит в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для бесперебойного обеспечения энерго- и теплоснабжением усилены аварийные бригады, организованы круглосуточные дежурства технического и оперативного персонала, а также дополнительный контроль за работой основного и вспомогательного оборудования.

Все службы предприятия находятся в постоянном взаимодействии для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

ТЭЦ принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной и надежной подачи тепла и электроэнергии потребителям в условиях пониженных температур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357819/
