ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия

ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме и в полном объеме обеспечивает город тепловой энергией. Об этом сообщили в мэрии.

По данным на 13 января, средняя электрическая мощность станции составляет 460 мегаватт. Отпуск тепловой энергии достиг 8,694 тысячи гигакалорий, выработка электроэнергии — 11,034 тысячи киловатт-часов. Суточный расход топлива составляет 7,470 тысячи тонн угля и 390 тысяч кубометров газа.

Фото мэрии

На ТЭЦ установлены 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями и 2 энергоблока (№ 3 и 4). В настоящее время в работе находятся 10 котлоагрегатов, 5 турбоагрегатов и 2 энергоблока. В ремонте — один котлоагрегат и один турбоагрегат, в резерве — четыре котлоагрегата и один турбоагрегат.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов для бесперебойного отпуска тепловой и электрической энергии на теплоэлектроцентрали запланирована поставка 1,4 миллиона тонн угля. График поставок рассчитан до завершения отопительного сезона.

На сегодня остаток угля на складе ТЭЦ составляет 189,416 тысячи тонн.
