Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление

Жители Бишкека и прилегающих районов могут получить государственные льготные кредиты до 1 миллиона сомов на установку современных экологически чистых систем отопления. Кредитная линия реализуется Министерством финансов в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике».

Льготные кредиты от государства предоставляются домохозяйствам по ставке 8 процентов годовых до 60 месяцев.

Жители могут получить до 1 миллиона сомов на приобретение и установку экологически чистых систем отопления.

Также в рамках проекта действует отдельное кредитное окно для компаний — поставщиков оборудования. Для поставки и установки современных отопительных систем они могут привлечь финансирование до 5 миллионов сомов по ставке 10 процентов годовых до 60 месяцев.

Кредитование осуществляется через банки — партнеры проекта — «АБанк», «Элдик Банк» и «Бакай Банк».

Проект «Улучшение качества воздуха в КР» направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в Бишкеке, в том числе сокращение чистых объемов выбросов PM2,5 и парниковых газов в столице. Использование современных технологий отопления позволит сократить применение угольных печей и устаревших котлов, которые являются одним из основных источников загрязнения воздуха и негативно влияют на здоровье населения.

Тепловые насосы являются одним из энергоэффективных решений для отопления. Они более выгодны по сравнению с угольным отоплением, потребляют значительно меньше электроэнергии и могут работать даже в условиях действующих ограничений на ее потребление. Кроме того, такие системы могут обеспечивать дом горячей водой, а также использоваться для охлаждения помещений в теплый период года.

Дополнительную информацию можно получить на официальной странице проекта в Instagram @proekty_minfin.kg, а также на сайте Министерства финансов Кыргызской Республики.

Отдел управления кредитными линиями при Минфине

Контактное лицо: Адилет Акматов, специалист по кредитованию, телефон +996 506 66 76 76.

Подробные условия кредитования и перечень необходимых документов можно уточнить в банках — партнерах проекта:

«АБанк»
Адрес: город Бишкек, улица Логвиненко, 14.
Телефоны: 5511, +996 312 68 00 00.

«Элдик Банк»

Адрес: город Бишкек, улица Московская, 80/1.
Контакт-центр: 9111.

«Бакай Банк»
Адрес: город Бишкек, улица Мичурина, 56.
Контакт-центр: 6111, +996 312 61 00 61.
Материалы по теме
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
Два вида поддержки производителям молока в Кыргызстане предложил Бакыт Торобаев
В Финляндии тепло от дата-центров используют для отопления жилья
В Бишкеке начнут использовать отечественные технологии для отопления
В части Бишкека 12 ноября отключат отопление и горячую воду
Отопление подключено во все районы Бишкека
Подключение отопления требует времени. Жителей Оша просят запастись терпением
Мэрия просит бишкекчан не топить печи мусором и отработанным маслом
Внимание! Временное отключение отопления в части Бишкека
