У мэрии Бишкека нет планов по переводу ТЭЦ на газ. Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил градоначальник Айбек Джунушалиев при обсуждении ситуации со смогом в столице.

Так он ответил на ремарку депутата Бакыта Тентишева, который отметил: в народе гуляет информация о том, что теплоэлектроцентраль переведут на газ и, соответственно, взлетит стоимость отопления. Нардеп также поинтересовался, насколько ТЭЦ влияет на загрязнение воздуха в Бишкеке.

Мэр ответил, что теплоэлектроцентраль также является источником загрязнения воздуха, помимо других факторов.

«Два года назад ТЭЦ передали на баланс мэрии. Мы не планируем переводить этот объект на газ, так как плата за отопление реально взлетит. Говоря о борьбе со смогом, то прилагаются усилия для его снижения.

В частности, на новых энергоблоках теплоэлектроцентрали, кроме электрофильтров, установлены сероочистные. И если раньше нам приходилось платить более 30 миллионов сомов за очистку от серы, то теперь, наоборот, мы ее стали продавать по 2,9 тысячи за тонну. При этом инвесторы установили оборудование на $1,5 миллиона, чтобы из трубы прямо золу можно было забирать. Это помогает уменьшить выбросы в атмосферу», — отметил он.

Айбек Джунушалиев добавил, что у ТЭЦ сегодня имеется 150 тысяч абонентов.

«Чтобы снизить нагрузку на нее, ведем работу по децентрализации. Так, на «Бишкексельмаше» установили шесть котлов, которые работают на газе. И на их баланс уже перевели 13,4 тысячи абонентов. Анализ показал, что себестоимость тепла стала меньше. Значит, со временем мы можем пересмотреть тарифообразование», — подчеркнул он.