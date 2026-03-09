Проблема смога. Депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ

Для решения проблемы смога депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ. Об этом Махабат Мавлянова заявила на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

По ее словам, проблема смога остается одной из самых актуальных в стране.

«Надо решать ее в масштабном формате. Практика показала, что установка бездымных печей не решает вопроса на национальном уровне. Я считаю, что необходимо решать вопрос о строительстве современных ТЭЦ, которые будут иметь хорошие фильтры, чтобы не загрязнять воздух от использования угля. Чтобы привлекать инвесторов, надо создавать для них хорошие условия. Например, бесплатно предоставлять землю под строительство ТЭЦ», — добавила парламентарий.

Она также отметила, что Кыргызстан ежегодно добывает большое количество угля для нужд республики.

«Часть уходит на экспорт. Я считаю, что необходимо проводить правильную политику по добыче твердого топлива, чтобы нашим детям тоже было что оставить», — подчеркнула Махабат Мавлянова.

На заседании отмечено, что в стране ежегодно добывается 4 миллиона тонн угля, из которых 2,5 миллиона используется на внутренние нужды, остальное уходит на экспорт.