13:19
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Проблема смога. Депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ

Для решения проблемы смога депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ. Об этом Махабат Мавлянова заявила на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

По ее словам, проблема смога остается одной из самых актуальных в стране.

«Надо решать ее в масштабном формате. Практика показала, что установка бездымных печей не решает вопроса на национальном уровне. Я считаю, что необходимо решать вопрос о строительстве современных ТЭЦ, которые будут иметь хорошие фильтры, чтобы не загрязнять воздух от использования угля. Чтобы привлекать инвесторов, надо создавать для них хорошие условия. Например, бесплатно предоставлять землю под строительство ТЭЦ», — добавила парламентарий.

Она также отметила, что Кыргызстан ежегодно добывает большое количество угля для нужд республики.

«Часть уходит на экспорт. Я считаю, что необходимо проводить правильную политику по добыче твердого топлива, чтобы нашим детям тоже было что оставить», — подчеркнула Махабат Мавлянова.

На заседании отмечено, что в стране ежегодно добывается 4 миллиона тонн угля, из которых 2,5 миллиона используется на внутренние нужды, остальное уходит на экспорт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365109/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии
У мэрии Бишкека нет планов по переводу ТЭЦ на газ
В Джумгале на предприятие по добыче угля наложен штраф почти 1,5 миллиона сомов
«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
В связи с похолоданием ТЭЦ Бишкека переходит в режим повышенной готовности
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия
В мэрии Нарына рассказали, сколько в город завезли угля и почем его продают
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
13:18
В Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер — МЧС В Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер — МЧ...
13:16
В Бишкеке открылась выставка, посвященная Уркуе Салиевой
13:16
Минкультуры поручили вести реестр порносайтов и блокировать их
13:09
Это снежный барс или нет? Депутат усомнился в логотипе Игр кочевников
13:05
Проблема смога. Депутат предлагает строить современные бездымные ТЭЦ