Подростки обстреляли учеников одного из лицеев российского Ульяновска

Два подростка в возрасте 15-17 лет открыли стрельбу из пневматического оружия по ученикам лицея №20 города Ульяновска, которые в это время катались с горки. Об этом сообщил Life.
По предварительным данным, никто из пятиклассников не пострадал.
Очевидцы вызвали на место полицию, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.
«По сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 сотрудники полиции проводят проверку», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.
Обстрел длился всего несколько секунд. Испуганные дети с криками разбежались и укрылись в здании школы.
Ранее, 15 января, двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. Ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие. В одной из школ Улан-Удэ 19 января девятиклассник с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет и напал на семиклассников, ранения получили семеро.