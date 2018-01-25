Подростки обстреляли учеников одного из лицеев российского Ульяновска

Два подростка в возрасте 15-17 лет открыли стрельбу из пневматического оружия по ученикам лицея №20 города Ульяновска, которые в это время катались с горки. Об этом сообщил Life.

По предварительным данным, никто из пятиклассников не пострадал.

Очевидцы вызвали на место полицию, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

«По сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 сотрудники полиции проводят проверку», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

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Как отмечается, стрелявшие не являются учениками лицея. Они проходили мимо и, увидев играющих детей, начали стрелять по ним из пневматического оружия. По другим данным, у подростков был только один пистолет.

Обстрел длился всего несколько секунд. Испуганные дети с криками разбежались и укрылись в здании школы.

Ранее, 15 января, двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. Ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие. В одной из школ Улан-Удэ 19 января девятиклассник с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет и напал на семиклассников, ранения получили семеро.