21:22
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Происшествия

Подростки обстреляли учеников одного из лицеев российского Ульяновска

Два подростка в возрасте 15-17 лет открыли стрельбу из пневматического оружия по ученикам лицея №20 города Ульяновска, которые в это время катались с горки. Об этом сообщил Life.

По предварительным данным, никто из пятиклассников не пострадал.

Очевидцы вызвали на место полицию, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

«По сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 сотрудники полиции проводят проверку», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

Читайте по теме
Нападение на школу в Бурятии совершили девятиклассники. Один из них в больнице
Как отмечается, стрелявшие не являются учениками лицея. Они проходили мимо и, увидев играющих детей, начали стрелять по ним из пневматического оружия. По другим данным, у подростков был только один пистолет.

Обстрел длился всего несколько секунд. Испуганные дети с криками разбежались и укрылись в здании школы.

Ранее, 15 января, двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. Ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие. В одной из школ Улан-Удэ 19 января девятиклассник с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет и напал на семиклассников, ранения получили семеро.
Ссылка:
просмотров: 827
Версия для печати
Материалы по теме
В Астрахани осудили кыргызстанца, сбившего троих детей
Во Владивостоке сбившего женщину водителя из Кыргызстана заключили под стражу
Таксист из Кыргызстана сбил в России женщину
45 автомобилей премиум-класса, угнанных в странах ЕАЭС, задержаны в Кыргызстане
В России на АЗС обнаружили компьютерные вирусы. Они позволяли недоливать топливо
Нападение на школу в Бурятии совершили девятиклассники. Один из них в больнице
Вновь нападение в российской школе. На этот раз с топором и коктейлем Молотова
Пьяная пятилетняя девочка гуляла по Омску, пока ее не подобрали прохожие
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Популярные новости
Пакистанец-мошенник зарабатывал на&nbsp;прилетающих в&nbsp;Кыргызстан иностранцах Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Гуманный суд! Как получить за&nbsp;убийство 18&nbsp;лет и&nbsp;выйти на&nbsp;свободу через год Гуманный суд! Как получить за убийство 18 лет и выйти на свободу через год
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с&nbsp;милиционера и&nbsp;угрожал &laquo;закрыть&raquo; его Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
В&nbsp;Москве задержали еще одного подозреваемого в&nbsp;убийстве брата Аиды Саляновой В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom