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Происшествия

iPhone спас женщину во время теракта в Манчестере

Муж британки рассказал, как iPhone спас жизнь его супруги во время теракта в Манчестере. По словам супруга, 45-летняя Лиза Бриджит разговаривала по телефону в тот момент, когда взрывчатка сдетонировала. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщил Life.

По словам мужчины, стальная гайка из шрапнели порезала женщине палец и угодила точно в нижнюю часть смартфона. В противном случае осколок прилетел бы ей прямо в лицо, уверен муж пострадавшей.

«Разговор по телефону в тот момент, вероятно, спас ей жизнь», — заявил супруг Стив Бриджит. «Осколок попал в ее телефон, который, более чем вероятно, не только изменил траекторию гайки, но и значительно ее замедлил», — пишет мужчина.

Однако полностью избежать травм жене Стива не удалось: осколки попали ей в лодыжку и бедро. Кроме того, женщине ампутировали палец на руке. Тем не менее, жизни Лизы уже ничего не угрожает: она чувствует себя хорошо и радуется, что осталась в живых.

22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде на «Манчестер-арене» прогремел взрыв. Погибли 22 человека, около 120 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла группировка ИГИЛ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52869/
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