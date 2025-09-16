В Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас котенка, упавшего в водосток

В Бишкеке сотрудник УПСМ спас котенка, упавшего в водосток через ливневую решетку. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, они заметили, как на улице милиционер поднял решетку и пытался что-то вытащить. Оказалось, что он услышал жалобное мяуканье котенка и пытался помочь. Животное зацепилось за провод и не могло выбраться самостоятельно.

Через некоторое время сотруднику УПСМ удалось вытащить котенка из люка.

«Люди, давайте всегда помнить, что животные беззащитны и нуждаются в нашей доброте и помощи. Оставайтесь людьми», — прокомментировали ситуацию горожане.