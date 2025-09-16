17:31
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество

В Бишкеке сотрудник патрульной милиции спас котенка, упавшего в водосток

В Бишкеке сотрудник УПСМ спас котенка, упавшего в водосток через ливневую решетку. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, они заметили, как на улице милиционер поднял решетку и пытался что-то вытащить. Оказалось, что он услышал жалобное мяуканье котенка и пытался помочь. Животное зацепилось за провод и не могло выбраться самостоятельно.

Через некоторое время сотруднику УПСМ удалось вытащить котенка из люка.

«Люди, давайте всегда помнить, что животные беззащитны и нуждаются в нашей доброте и помощи. Оставайтесь людьми», — прокомментировали ситуацию горожане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343718/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере
В Токмаке автоинспектор спас девочку, подавившуюся палочкой от мороженого
В Джети-Огузе милиционер спас тонущего мальчика
В Таласе наградили милиционеров. Они спасли упавших в канал девочек
На Иссык-Куле милиция, экологи и активист спасли лебедя, вмерзшего в лед
На Иссык-Куле милиционер спас тонущего подростка. Его наградили медалью
В горах Иссык-Куля милиционеры спасли раненого пастуха. Их наградили медалями
В городе Ош спасли пенсионерку из закрытой квартиры
Казахстанец спас женщину от суицида в США. В соцсетях опубликовали видео
17 человек на катамаранах унесло в открытое озеро. Их спас сотрудник аэропорта
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
17:23
В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10 В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 ба...
17:19
Айпери Медет кызы стартовала с победы на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
17:08
Двоих ранее судимых почти с 3 килограммами наркотиков задержали в Балыкчи
17:06
Прорыв теплосети. В части Бишкека 17 сентября временно отключат горячую воду
17:02
Не порождают стигму. О браслетах для правонарушителей рассказали в Минюсте