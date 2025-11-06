На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр

Сотрудники МЧС сегодня эвакуировали мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С раннего утра на месте происшествия продолжают работать 28 человек, из них 16 работников МЧС. В поисково-спасательных работах задействовали шесть единиц техники.

Напомним, 5 ноября на автодороге Джалал-Абад — Казарман, в районе перевала Сары-Кыр, 30-летний гражданин К.Э. застрял в снежном заносе и обратился за помощью. В тот же день к спасению привлекли четырех сотрудников Тогуз-Тороуского районного отдела УМЧС, четырех работников МВД, представителей местных органов власти, а также четырех специалистов компании China Railway International с погрузочной техникой. К операции также присоединились спасатели Республиканского отдельного спасательного отряда МЧС.

Начальник управления МЧС по Джалал-Абадской области провел оперативное совещание и поручил незамедлительно продолжить спасательные работы. Для ускорения расчистки автодороги дополнительно привлечены две тяжелые инженерные машины China Railway International.

Движение по перевалу Сары-Кыр на автодороге Джалал-Абад — Казарман прекратили с 1 октября согласно распоряжению Тогуз-Тороуской и Сузакской районных государственных администраций.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.