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Происшествия

Погибший в Монреале кыргызстанец совершил суицид

Погибший в Монреале кыргызстанец Дмитрий Кайдалов, 1983 года рождения, ранее проживавший в Монреале (Канада), совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на следствие.

По данным ведомства, в начале мая 2017 года Дмитрий Кайдалов исчез. Молодой человек не выходил на связь, оставив все документы дома. К его поискам подключилась полиция Монреаля. Позже тело кыргызстанца обнаружили в воде.

Посольство КР в США держит связь с почетным консулом КР в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома Монреаля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52313/
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