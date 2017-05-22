Погибший в Монреале кыргызстанец совершил суицид

Погибший в Монреале кыргызстанец Дмитрий Кайдалов, 1983 года рождения, ранее проживавший в Монреале (Канада), совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на следствие.

По данным ведомства, в начале мая 2017 года Дмитрий Кайдалов исчез. Молодой человек не выходил на связь, оставив все документы дома. К его поискам подключилась полиция Монреаля. Позже тело кыргызстанца обнаружили в воде.

Посольство КР в США держит связь с почетным консулом КР в Монреале, женой умершего, а также представителями полиции и похоронного дома Монреаля.