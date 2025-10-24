11:55
Экономика

Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Фото из интернета

Президент США Дональд Трамп объявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой. Об этом пишет The New York Times.

На своей странице в Truth Social он объявил, что США прекращают все торговые переговоры с Канадой, обвинив соседнюю страну в «мошенничестве» из-за рекламы, где звучит ИИ-голос Рональда Рейгана, критикующего тарифы. 

«Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Из-за их возмутительного поведения все переговоры с Канадой прекращены», — написал Трамп.

Реклама была создана правительством провинции Онтарио и стоила $75 миллионов. В ролике звучат слова Рейгана о вреде тарифов для экономики.

Власти Канады пока не прокомментировали заявление Трампа. Эксперты опасаются, что этот шаг может навредить экономике обеих стран и затруднить будущие переговоры о свободной торговле.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348373/
