Общество

В пригороде Монреаля открылся юрточный городок

В Канаде супружеская пара открыла юрточный городок. Об этом на своей странице сообщила блогер Мадина Лоу.

Зарина Исмаилова, дунганка из Казахстана, вместе с мужем-кыргызом в часе езды от Монреаля открыла юрточный городок.

Гостям предлагают на выбор четыре юрты. Каждая оформлена в своем стиле с различными удобствами: к одной из них прилагается бассейн. На сайте дома отдыха сообщается, что все желающие могут арендовать юрты по $180-200 в день.

Блогер отметила, что побывала на церемонии открытия городка. Всем присутствующим наливали шоро, а также угощали и чучуком из конины, пловом и курутом. Артисты из кыргызского комьюнити в Канаде подготовили концерт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352047/
просмотров: 91
