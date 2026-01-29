Администрация американского президента Дональда Трампа провела несколько непубличных встреч с представителями канадской группы Alberta Prosperity Project (APP — Проект процветания Альберты), выступающего за независимость одноименной провинции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне и Канаде.

По данным издания, встречи проходили в 2025 году и начале 2026-го с участием сотрудников Госдепартамента США. Представители APP обсуждали перспективы возможного референдума о независимости Альберты, а также вопросы энергетики и безопасности. Лидеры движения утверждают, что контакты носили «высокий уровень», однако официального подтверждения этому нет.

В Белом доме и Госдепе Соединенных Штатов факт встреч подтвердили, но подчеркнули, что они не означают поддержки сепаратизма и не предполагают каких-либо обязательств со стороны Вашингтона, включая финансовую помощь или политическое признание.

В Канаде информация о контактах вызвала резонанс. Ряд политиков и экспертов расценил их как потенциальное вмешательство во внутренние дела страны. При этом власти провинции Альберта официально не поддерживают идею выхода из состава Канады, несмотря на активность отдельных сепаратистских групп.

Alberta Prosperity Project — общественно-политическое движение, продвигающее идею суверенитета Альберты и расширения контроля провинции над энергетическими ресурсами. По данным канадских СМИ, поддержка независимости остается нишевой и не имеет большинства среди жителей региона.