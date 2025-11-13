Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков

Власти Канады внесли в антироссийские санкционные списки еще несколько учреждений и компаний. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

В список попал российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал «Газпром СПГ Портовая», проект «Новатэка» «Арктик СПГ — 2», «Капитал Банк Центральной Азии» из Кыргызстана и платформа трансграничных расчетов A7.

В список юридических лиц также внесены Центр беспилотных систем и технологий, российская компания Zservers и провайдер Xhost Internet Solutions.

Как пояснила глава МИД Канады Анита Ананд, рестрикции связаны с конфликтом вокруг Украины.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».