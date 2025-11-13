09:51
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков

Власти Канады внесли в антироссийские санкционные списки еще несколько учреждений и компаний. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

В список попал российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал «Газпром СПГ Портовая», проект «Новатэка» «Арктик СПГ — 2», «Капитал Банк Центральной Азии» из Кыргызстана и платформа трансграничных расчетов A7.

В список юридических лиц также внесены Центр беспилотных систем и технологий, российская компания Zservers и провайдер Xhost Internet Solutions.

Как пояснила глава МИД Канады Анита Ананд, рестрикции связаны с конфликтом вокруг Украины.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350711/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции ЕС. Некоторые банки Таджикистана ограничили денежные переводы в Россию
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Ахмада аш-Шараа
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Санкции против России. В Италии посчитали потери от запрета на экспорт унитазов
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Санкции против РФ: помимо банков в списке есть еще две компании из Кыргызстана
В одном из банков Бишкека заметили полуголую девушку
Санкции ЕС против РФ: в списке оказались банки Кыргызстана и Таджикистана
Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: в списке есть компании из КР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Более 40&nbsp;тонн форели из&nbsp;Кыргызстана пытались ввезти в&nbsp;Россию без документов Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;ноября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
09:46
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один миллиард баррелей нефти Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один мил...
09:40
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
09:37
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
09:25
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
09:21
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября