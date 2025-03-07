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Власть

Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой — NYT

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не признает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой. Он выразил намерение пересмотреть этот документ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на The New York Times.

Во время одного из разговоров Дональда Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо лидер Соединенных Штатов заявил, что не считает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой.

Более того, он заявил, что хочет его пересмотреть, хоть и не предоставил никаких дополнительных объяснений.

Договор о границе, о котором упомянул Трамп, заключен в 1908 году и закрепил международную границу между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и Штатами. Он также выразил желание пересмотреть договоренности по совместному использованию озер и рек между странами, что регулируется несколькими соглашениями. Ранее американский президент уже выражал интерес к этой теме.

Канадские чиновники восприняли эти заявления серьезно, особенно учитывая то, что Дональд Трамп уже публично заявлял о намерении «поставить Канаду на колени».

Недавно Трамп высказался, что он может использовать «экономическую силу», чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он отметил, что для гипотетического присоединения Канады к Соединенным Штатам не рассматривает возможность использования военной силы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322148/
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