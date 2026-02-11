В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее десяти человек. ЧП произошло в старшей школе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия, сообщает Global News со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили тела шести погибших в школе, один пострадавший скончался по дороге в больницу. В жилом доме рядом с учебным заведением полицейские нашли тела еще двух человек. Правоохранители считают, что их гибель связана с произошедшим. Предполагаемый нападавший был найден мертвым с травмами, которые, по всей видимости, он нанес себе сам.

Двоих пострадавших с серьезными травмами, представляющими угрозу для жизни, доставили в больницу по воздуху. Еще около 25 человек проходят обследование на наличие травм в местном медцентре.

Полицейские продолжают поиски пострадавших.

В старшей школе Тамблер-Ридж учатся дети с 7-го по 12-й классы. Согласно информации на сайте учреждения, там учатся около 170 человек.