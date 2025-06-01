От английского до таро: как живет педагог из США в Бишкеке

Чи Вей — квалифицированный педагог из США. Последний год живет в Кыргызстане, в основном в Бишкеке. О новом опыте, а также о пользе раннего развития она рассказала 24.kg.

Фото из архива собеседницы. Чи Вей

— У меня смешанное происхождение, как у многих американцев. Я наполовину перуанка и наполовину китаянка, а своим домом я бы назвала Канаду, так как там живет моя мама. И я часто езжу в эту страну, чтобы навестить ее или просто пожить там некоторое время. Когда я в Канаде, преподаю английский иностранцам, которые приезжают туда на короткий срок для изучения языка.

— Знали ранее что-нибудь о Кыргызстане? Как прошла адаптация?

— Многие удивляются, что я знала, где находится Кыргызстан, еще до того, как приехала сюда. На самом деле у меня есть несколько друзей из Кыргызской Республики. С одной я познакомилась, когда путешествовала по Турции, с другой — через Instagram, так как мы обе вели блог о преподавании. Mы начали проводить прямые эфиры в Instagram, беря интервью и рассказывая о преподавании. Позже мы встретились в Турции, и она посоветовала мне посетить Кыргызстан. Так я и приехала сюда.

Мне было несложно адаптироваться, я много путешествовала ранее и привыкла к переменам. Сложным для меня до сих пор остается то, что я привыкла все планировать заранее. А в Кыргызстане люди чаще всего, как мне кажется, плывут по течению. Иногда это меня напрягает, но я привыкаю и даже начала получать удовольствие от такой гибкости.

— Чем занимаетесь в Кыргызстане в профессиональном плане?

— Преподаю английский язык в Lingua English School. Также являюсь тренером преподавателей — обучаю учителей использовать коммуникативный подход в обучении английскому и развивать уверенность и самостоятельность учеников, чтобы они могли мыслить самостоятельно. Также делаю таро-расклады онлайн и офлайн, чтобы помочь людям, которые ищут ответы на вопросы об их текущей жизни или чувствуют себя потерянными.

Фото из архива собеседницы. Чи Вей

— Оно очень важно, особенно для родителей, которые постоянно работают или заняты домашними делами. Детям нужны и семейное образование, и обучение в детских садах. Но если родители хорошо разбираются в дошкольном образовании и не работают, то обучение дома — не такая плохая идея, если они последовательны, следуют своей программе и отдают детей в кружки, чтобы развивать их социальные и эмоциональные навыки.

— Сейчас стало модным заниматься ранним развитием детей. Но насколько это полезно для ребенка? Может ли навредить?

— Детям полезно ходить в детские сады, так как там они начинают развивать социальные навыки, а с помощью профессиональных педагогов — когнитивные способности, такие как память и концентрацию внимания. Все психологические навыки, которые они развивают в раннем возрасте, играют большую роль в их дальнейшем образовании и могут определять их успех во взрослой жизни как в личном, так и в профессиональном плане.

Посещение дошкольного учреждения никогда не повредит, если оно хорошо оснащено и в нем работают хорошие педагоги.

Единственное, что нужно помнить родителям: детский сад — это место, где дети учатся, развлекаются, развивают социальные навыки; но это не место, куда их можно просто отдать для присмотра.

По моему мнению, ребенок не должен находиться там более 5 часов. Родители обязаны проводить с ребенком достаточно времени. Дети нуждаются в родителях больше, чем в ком-либо другом. Домашнее и дошкольное обучение должно дополнять друг друга. Если одно из них отсутствует, то ребенок может чувствовать себя брошенным или развиваться недостаточно хорошо в психологическом плане.

— С какого возраста детям оптимальнее идти в школу в условиях Кыргызстана?

— В детский сад ребенок должен начинать ходить с трех до шести лет (постепенно, не сразу, особенно если он не привык к чужим людям), а вот в начальную школу лучше идти в семь лет, когда ребенок достаточно зрелый и когнитивно развит. В противном случае он может испытывать стресс, чаще болеть или даже начать ненавидеть учебу.

— Социально-эмоциональное обучение (SEL) оказывает огромное влияние на детей. Партнерство между родителями и учителями — очень важная тема, на которую стоит обратить внимание. Я проводила исследование по этой теме для магистерской диссертации и обнаружила, что дети, чьи родители взаимодействуют с учителями, гораздо успешнее в учебе, чем дети с «отсутствующими» родителями. Конечно, сотрудничество между родителями и учителями должно быть направлено на развитие социально-эмоциональных навыков и других психологических аспектов.

— Насколько важно ребенку иметь навыки управления эмоциями?

— Очень важно, чтобы дети учились управлять своими эмоциями. Это напрямую влияет на их способность выражать свое мнение в будущем и справляться с давлением во взрослой жизни. Я бы сказала, что даже взрослые не знают, как регулировать свои эмоции психически здоровым образом, потому что их не учили этому в детстве.

— В каких регионах Кыргызстана побывали? Может, какой-то напоминает о родном городе?

— Была на Иссык-Куле. Горы здесь такие же красивые, как и в США. Кстати, некоторые супы в КР напоминают мне папину кухню (он перуанец) и Перу. Я скучаю по отцу, когда ем здесь этот суп (забыла его название).

— Я немного знаю русский язык и могу общаться на базовом уровне. К сожалению, у меня нет времени изучать кыргызский, но, возможно, когда-нибудь займусь этим.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Я не скучаю по США, потому что редко туда возвращаюсь. Обычно езжу в Канаду, так как моя мама живет там. Больше всего я скучаю по латиноамериканской ночной жизни и уличным фестивалям, которые там часто проходят летом. Я ездила на фестивали, чтобы пробовать разные блюда или просто потанцевать кубинскую сальсу и доминиканскую бачату.

За пределами Канады я не танцую, потому что занята другими делами или потому что люди танцуют сальсу и бачату в другом стиле, который мне не нравится.