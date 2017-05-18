В бункере таджикского следователя найдены деньги, золото и драгоценности

В бункере бывшего старшего следователя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Фирдавса Ниезбадалова найдены мешки с деньгами, золотом и драгоценностями. Об этом сообщили таджикские СМИ.

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Напомним, на границе с Кыргызстаном задержали бывшего заместителя главы агентства Давлатбека Хайрзоду, когда он пытался покинуть пределы республики. Отмечалось, что ранее задержали главу организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства Джамолиддина Мухамадзоду и Фирдавса Ниезбадалова.

Всего, по данным Asia-Plus, задержали 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией. Один из сотрудников — Умед Камолов — объявлен в розыск.

По информации СМИ, в доме старшего следователя Фирдавса Ниезбадалова найден бункер, в котором хранились мешки с деньгами, золотом, драгоценными камнями и шесть джипов. Тайник обнаружили сотрудники ГКНБ 16 мая в городе Бустоне (бывший Чкаловск) во время обыска дома родителей Ниезбадалова.

«Ниезбадалов — зять бывшего секретаря Совета национальной безопасности Амиркула Азимова. Его отец, Абдугаффор Ниезбадалов, бывший заместитель прокурора Согдийской области, проживал по адресу: улица Айни, напротив аэропорта Худжанда. Его просторный особняк включал шесть домов с камерами видеонаблюдения и подземными гаражами», — отмечают СМИ.

Старший Ниезбадалов добровольно показал следователям практически незаметный вход в бункер. Из него извлекли несколько мешков с долларами, золотом, драгоценными камнями и шесть джипов.

«Мать Фирдавса Ниезбадалова оказала яростное сопротивление следователям и угрожала самосожжением. Она утверждала, что ценности не принадлежат сыну, а являются их собственностью. На это следователи сказали: «Как это вы, будучи государственным нотариусом, смогли собрать такие средства?» — говорится в сообщении.

В связи с тем, что женщина громко кричала, подсчет денег прекратили. Деньги, золото и драгоценные камни побросали в мешки и поставили на них печать.

Ранее во время обыска дома следователя прокуратуры Худжанда Алишера Ниезбадалова — брата Фирдавса — также изъяли значительные финансы. Алишер утверждал, что они принадлежат брату.