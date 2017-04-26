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Бывшего таджикского чиновника арестовали при попытке сбежать в Кыргызстан

Фото радио «Озоди». Давлатбек Хайрзода

Бывшего заместителя главы Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбека Хайрзоду задержали на границе с Кыргызстаном, когда он пытался покинуть пределы республики. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Как отмечается, накануне в Душанбе также задержали главу организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства Джамолиддина Мухамадзоду. На эту должность его назначили в декабре 2016 года.

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По данным источника AP, накануне арестовали и бывшего следователя агентства Фирдавса Ниезбадалова.

Всего, по данным АР, задержано 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией. Один из сотрудников — Умед Камолов — объявлен в розыск.

В агентстве заявили журналистам, что всех задержанных еще до ареста уволили из органов антикоррупционного ведомства. Причину увольнения в агентстве не назвали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50514/
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