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Происшествия

Задержан заключенный колонии в Молдовановке, выкопавший подземный ход

Задержан заключенный колонии в Молдовановке, выкопавший подземный ход, ведущий за периметр ИК-1. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что 18 апреля сотрудники Главного оперативного управления ГСИН задержали в аэропорту «Манас» 39-летнего Виталия Коновалова.

Неоднократно судимый отбывал наказание в ИК-1 в селе Молдовановке. В сентябре 2001 года он с несколькими осужденными сумел тайно прокопать подземный ход, ведущий за периметр колонии. Через него ему с подельниками удалось сбежать. Из определенного судом срока Коновалов не отбыл 9,5 лет. По факту побега возбуждено уголовное дело.

В 2005 году в Астрахани Коновалов задержан сотрудниками милиции за кражу и убийство. Там он был осужден к 12 годам лишения свободы. По освобождению из колонии его сразу же взяли под арест. До депортации он находился в миграционной службе Уфы.

Свердловским районным судом Бишкека в отношении обвиняемого Виталия Коновалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время уголовное дело по обвинению его в побеге находится на стадии расследования, по окончании которого оно будет направлено в суд.

Ранее из России уже были экстрадированы двое из сбежавших вместе с Коноваловым — Черепков и Федоров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50854/
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