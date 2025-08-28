В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой

Сотрудники института омбудсмена КР 26 августа посетили осужденных в исправительной колонии № 16 Государственной службы исполнения наказаний, расположенную в селе Беловодском Чуйской области.

Ранее при проведении мониторинга представителями института были выявлены не соответствующие установленным нормам условия содержания осужденных. На основе этих недочетов были направлены официальные письма госорганам и составлены акты реагирования с рекомендациями об устранении выявленных нарушений.

С учетом всех замечаний в колонии была проведена масштабная реконструкция, построены новые корпуса. На сегодняшний день исправительная колония № 16 стала одним из образцовых объектов, отвечающих современным требованиям и международным стандартам уголовно-исполнительной системы.

Общая площадь учреждения составляет 14,7 гектара, рассчитано оно на 1 тысячу 400 человек. На его территории построены современные корпусы, штрафной изолятор, медицинский корпус, баня, прогулочная площадка, клуб, футбольное и волейбольное поля.

Кроме того, введены в работу сварочные, мебельные цехи, налажено производство кирпичей, а также пекарня. Благодаря этому около 300 осужденных получили работу.

На момент мониторинга в ИК № 16 содержались 844 осужденных. Было установлено, что 240 осужденных не имели паспортов. В 2025 году 90 из них уже получили паспорта, а в отношении еще 150 ведется работа по документированию.

Во время беседы с осужденными жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не поступило.